Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Bauchtasche geraubt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 13:30 Uhr, hielt sich eine 21-jährige Frau aus Berlin im Bereich einer alten Möbelfabrik an der Halterner Straße auf. Hier sprachen sie zwei unbekannte Männer zunächst an und fragten nach dem Weg. Anschließend wurde sie von einem der Männer festgehalten, der andere schlug sie. Einer der beiden entriss ihr die Bauchtasche. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. In der Tasche befanden sich Bargeld, eine Bahnkarte und eine EC-Karte.

Personenbeschreibungen:

1. Täter: 35-40 Jahre alt, ca. 1,90 m groß, muskulöse Statur, dunkle lange Hose, T-Shirt, Cappy, dickere Silberkette

2. Täter: 35-40 Jahre alt, kurzrasierte Haare, Tätowierung am rechten Oberarm (Vogelmotiv/einfarbig), dunkelblaue Hose

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

