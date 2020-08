PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 28.08.2020

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe unterwegs, Hofheim am Taunus, Hauptstraße, Elisabethenstraße, Mittwoch, 26.08.2020, 12:35 Uhr und Donnerstag, 27.08.2020, 10:22 Uhr

(jn)In der Hofheimer Innenstadt sind am Mittwoch und Donnerstag Trickdiebe aufgetreten, welche gleich zweimal Beute gemacht haben. Zunächst betrat ein Pärchen am Donnerstag um 10:22 Uhr den Verkaufsraum eines Juweliergeschäftes in der Hauptstraße und täuschte Kaufinteresse vor. Als die beiden das Geschäft wieder verlassen hatten, musste der Ladeninhaber feststellen, dass ein "Spannring" im Wert von wenigen Hundert Euro verschwunden war. Er beschrieb das Duo als:

Ca. 1,80 Meter großer, etwa 40 Jahre alter Mann mit athletischer Figur und kurzen dunklen Haaren. Bekleidet mit weißer Basecap, grauer Nike-Trainingsjacke, weißen Sneaker und blauem Einwegmundschutz.

Ca. 1,55 Meter große, etwa 35 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren. Bekleidet mit weißer Basecap, schwarzer Lederjacke, weißem Oberteil mit rotem Streifen, Jeans, schwarze Beuteltasche und blauem Einwegmundschutz.

Beide sollen gebrochenes Deutsch mit starkem Akzent gesprochen haben. Kurz nach der Anzeigenaufnahme meldete sich eine 79-jährige Hofheimerin bei der Polizei und zeigte einen Trickdiebstahl an, der sich bereits am Mittwochmittag ereignet hatte. Demnach war die Seniorin um 12:35 Uhr vor der Hofheimer Stadtbücherei von einem ca. 1,80 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und athletischer Figur angesprochen worden. Er habe um Wechselgeld gebeten und dann im Rahmen der Geldübergabe einen Zehneuro-Schein aus dem Portemonnaie der Geschädigten genommen. Anschließend sei er in Richtung des Chinon-Centers geflüchtet. Ob es sich bei den zwei Taten um den gleichen Mann gehandelt hat, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Weitere Geschädigte sowie Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Kind bei Unfall schwerverletzt, Kelkheim (Taunus), Grüner Weg, Kelkheimer Straße, Freitag, 28.08.2020, gegen 07:00 Uhr

(jn)Heute Morgen ist ein Kind in Kelkheim beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge befuhr der 11-Jährige um 07:00 Uhr auf seinem Rad die Kelkheimer Straße und überquerte die Straße "Grüner Weg". Hier prallte das Kind seitlich gegen die Seite eines Chevrolets und kam in der Folge zu Sturz. Der Chevrolet war zuvor auf der Straße "Grüner Weg" unterwegs gewesen und hielt an der roten Ampel des Kreuzungsbereiches zur Kelkheimer Straße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich das Fahrzeug nach Umschalten auf Grün in Bewegung gesetzt hatte und der 11-Jährige dann mit dem Wagen zusammengestoßen war. Nach der Kollision wurde das Kind stationär in einem Krankenhaus zur Behandlung und weiteren Beobachtung aufgenommen. Sowohl an dem Fahrrad als auch an dem Pkw entstand Sachschaden.

3. Motorradfahrerin stürzt - Beteiligte gesucht!, Hofheim am Taunus, Wallau, Landesstraße 3017, Donnerstag, 27.08.2020, 08:30 Uhr

(jn)Mit leichteren Verletzungen ist eine 28-jährige Motorradfahrerin aus Breckenheim am Donnerstagvormittag in einem Krankenhaus behandelt worden, nachdem sie bei Wallau gestürzt ist. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr die junge Frau um 08:30 Uhr die L 3017 in Richtung Massenheim auf der rechten Fahrspur. Im Bereich zwischen dem Wallauer Möbelhaus und der Bundesautobahn 66 beabsichtigte ein bislang unbekannter Autofahrer, von der linken auf die rechte Fahrspur zu wechseln, wobei er die Zweiradfahrerin allem Anschein nach übersah. Um eine Kollision zu vermeiden, beschleunigte die 28-Jährige, musste jedoch verkehrsbedingt im nächsten Moment wieder abbremsen. Hierbei verlor sie die Kontrolle und stürzte, ohne dabei mit weiteren Verkehrsteilnehmern zusammenzustoßen. Der Fahrer des ausscherenden Pkw soll sich daraufhin abfällig gegenüber der Gestürzten geäußert haben und dann einfach weitergefahren sein. Indes wurde die 28-Jährige ärztlich behandelt. Der Unfallverursacher soll etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein und habe eine Brille sowie eine Glatze getragen. Möglicherweise saß er in einem weißen SUV.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Vorfalles sowie Hinweisgeber und den Fahrer des beteiligten Fahrzeuges, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Polizei in Hofheim oder unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 beim Regionalen Verkehrsdienst zu melden.

4. Ford beschädigt und weitergefahren, Hofheim am Taunus, Wallau, Hessenstraße, Donnerstag, 27.08.2020, 08:30 Uhr bis 13:35 Uhr

(jn)Bei einer Unfallflucht in Hofheim ist am Donnerstag ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Der beschädigte Ford parkte zwischen 08:30 Uhr und 13:35 Uhr am Fahrbahnrand der Hessenstraße im Stadtteil Wallau auf Höhe der Hausnummer 12. In diesem Zeitraum muss der graue Pkw, den festgestellten Spuren zufolge, von einem weiteren Fahrzeug im vorderen Bereich touchiert und dabei erheblich beschädigt worden sein. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstanden war, entfernte sich der/die Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises für die 36. Kalenderwoche

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Freitag: Wicker, Deponiepark

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

