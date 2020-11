Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrer kann Zusammenstoß nur knapp verhindern - Unfallbeteiligter flüchtet

SpengeSpenge (ots)

(jd) Der Fahrer eines VW-Transporters fuhr am Samstag (21.11.) um 17.15 Uhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Jöllenbeck. Auf Höhe der Hausnummer 169 kam dem 18-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen in einer dortigen Linkskurve ein dunkler Pkw entgegen, der die Mittellinie überfahren hatte und sich teils auf der gegenüberliegen Fahrbahn befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 18-Jährige nach rechts auf einen Grünstreifen aus und überfuhr dabei zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 6500 Euro. Der bisher unbekannte Beteiligte entfernte sich in Richtung Spenge vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

