Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einem Pkw - Geldbörse entwendet

SpengeSpenge (ots)

(sud) Am Sonntag (22.11.20) um 01:35 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw in Spenge. Der Opel stand geparkt am Blücherplatz am Fahrbahnrand. Durch einen unbekannten Täter wurde aus der Mittelkonsole eine Geldbörse entwendet. Zeugen konnten den Täter folgendermaßen beschreiben: ca. 1,75m groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer Wollmütze und einer olivgrünen Jacke. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

