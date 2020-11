Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahles an Kraftfahrzeugen - Zwei Autos auf Backsteinen zurück gelassen

HerfordHerford (ots)

(um) Gestern (19.11.), vormittag um 08:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über den Diebstahl von je vier Reifen plus Felgen an zwei Kraftfahrzeugen in einem Autohaus am Wellbrocker Weg. Die Reifen auf Felge waren an hochwertigen PKW der Marke BMW und Mercedes angebracht. Die bislang unbekannten Täter ließen nach der Tatausführung beide Fahrzeuge aufgebockt auf Backsteinen zurück. Der Schaden dürfte sich mindestens um 6.000.- Euro bewegen. Die Tat geschah in der Nacht zum Donnerstag. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

