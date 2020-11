Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Fahrer lässt Pkw im Gebüsch zurück

(jd) Gestern (19.11.) erhielt die Besatzung eines Streifenwagens gegen 23.15 Uhr die Information, dass ein beschädigtes Fahrzeug an einem Feldweg an der Straße Jungfernheide steht. Von der Vlothoer Straße in Richtung Finnebachstraße weist die Jungfernheide ein Gefälle auf. An der Stelle, an der die Beamten den Opel Manta vorfanden, ist eine Linkskurve. Geradeaus geht es in einen Wirtschaftsweg, der normalerweise mit einer Schranke verschlossen ist. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass sich unter dem Auto die stark verbogene Metallschranke befindet. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug erheblich an der Vorderseite beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auf der Fahrbahn war eine knapp 30 Meter lange Bremsspur zu sehen, die genau an der Unfallstelle endet. Der Fahrzeugführer kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Beamten ließen den Pkw zur Beweissicherung abschleppen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Insgesamt ist ein Sachschaden von knapp 6.000.- Euro entstanden.

