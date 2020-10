Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ostring

Durlacher Allee

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, kam es am frühen Donnerstagmorgen in der Karlsruher Oststadt. Verletzte wurde dabei glücklicherweise niemand.

Kurz vor 05:30 Uhr fuhr der 37-jährige Sattelzugfahrer den Ostring in nördliche Richtung. Beim Einfahren in die Kreuzung Ostring / Durlacher Allee missachtete er vermutlich das Rotlicht der Ampelanlage und kollidierte mit dem Peugeot eines 26-Jährigen. Dieser bog nach eigenen Angaben in diesem Moment bei Grünlicht von der Durlacher Allee kommend, stadteinwärts links auf den Ostring ab. Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen die Angaben über den Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721-94070 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell