Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mutmaßliche Einbrecher in Delmenhorst vorläufig festgenommen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst nahmen am Samstag, 24. Oktober 2020, drei Personen vorläufig fest, die für zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Delmenhorst verantwortlich sein könnten.

Gegen 21:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Nachbar, dass in ein Wohnhaus in der Goethestraße eingebrochen werde. Die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst ein Fenster zum Wohnhaus aufzuhebeln und schlugen anschließend die Scheibe ein, wobei sich offensichtlich eine Person verletzte.

Daraufhin leiteten Beamte der Polizei Delmenhorst unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen ein und trafen drei Personen im Nahbereich zum Tatort an. Eine Person wies eine frische blutige Verletzung an einer Hand auf.

Die Beamten nahmen die drei Personen vorläufig fest. Es handelte sich um einen 18-jährigen, einen 28-jährigen und einen 30-jährigen Mann, ohne festen Wohnsitz.

Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass die Personen ebenfalls für einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Hohe Wende" in Delmenhorst am Freitag, 23. Oktober 2020, verantwortlich sein könnten.

Aufgrund der erlangten Erkenntnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Amtsgericht Delmenhorst die Untersuchungshaft der Tatverdächtigen, die jedoch durch das Amtsgericht Delmenhorst abgelehnt wurde. Die Personen wurden daraufhin aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt nun wegen bandenmäßigem Einbruchdiebstahls.

