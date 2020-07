Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Schutzplanke gekracht

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil ein 23-Jähriger vermutlich zu schnell fuhr, krachte er am Donnerstag zwischen Weidenthal und Frankenstein mit seinem Auto in die Schutzplanken. In einer Kurve verlor der Mann auf der nassen Bundesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto drehte sich und krachte mit einer Fahrzeugseite gegen die Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Wagen entstand mindestens 3.500 Euro Sachschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt. |erf

