POL-PPWP: Auto prallt gegen Baum

Zwischen Hochspeyer und Waldleinigen ist am Donnerstag ein Auto gegen einen Baum geprallt. Die 21-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt. In einer Rechtskurve kam die Autofahrerin von der Bundesstraße ab. Vermutlich fuhr sie mit unangepasster Geschwindigkeit. Die Fahrerin geriet mit ihrem Wagen in den Grünstreifen. Sie verlor die Kontrolle über das Auto. Der Pkw prallte gegen einen Baum. Die 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße etwa eine halbe Stunde gesperrt. Am Auto der Fahrerin entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 4.000 Euro schätzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. |erf

