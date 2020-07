Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch: E-Bike und Werkzeuge gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein teures Elektro-Fahrrad und Elektro-Werkzeuge sind bei einem Einbruch in eine Garage in der Stettiner Straße weggekommen. Diebe machten sich zwischen Dienstag und Donnerstag an der Garage zu schaffen. Sie stahlen ein E-Bike im Wert von etwa 4.000 Euro. Das rot-weiße Elektro-Fahrrad ist von der Marke Haibike und verfügt über ein Navigationsgerät. Außerdem ließen die Einbrecher eine Kettensäge, eine Stichsäge und ein sogenanntes Multi-Tool mitgehen. Die Werkzeuge unterschiedlicher Marken haben einen Wert von mindestens 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell