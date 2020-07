Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährliches Tuning

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch in Erlenbach ein tiefergelegtes Auto aus dem Verkehr gezogen. Durch das nicht zugelassene Fahrwerk lag der Wagen so tief auf der Straße, dass die hinteren Reifen bereits gefährlich an der Karosserie schleiften. An ihnen stellten die Beamten auffälligen Gummiabrieb fest. Der 44-jährigen Fahrzeughalterin wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Betriebserlaubnis ihres Autos ist erloschen. Sie muss mit einem teuren Bußgeld und mindestens einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell