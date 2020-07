Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kellereinbruch: Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in der Alex-Müller-Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Aus einer Parzelle stahlen die Diebe ein Fahrrad, mitsamt Fahrradluftpumpe, Fahrradhelm, Fahrradschloss und das Vorhängeschloss, mit dem der Kellerraum gesichert war. Ob aus einem weiteren Kellerverschlag etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell