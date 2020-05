Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wechselfallenbetrug

Prüm (ots)

Am Freitag, den 08.05.2020, kam es in einem Geschäft in der Teichstraße in Prüm gegen 14:45 zu einem Wechselfallenbetrug. Zwei bisher unbekannte Täter kauften einen Geschenkartikel mit einem 200 EUR Schein. Nachdem das Wechselgeld überreicht wurde, treten die Täter von dem Kauf zurück und verlangen den 200 EUR Schein zurück. Das Wechselgeld geben die Täter nicht in voller Höhe zurück. Dies bemerkt die Verkäuferin erst, nachdem die Täter das Geschäft bereits verlassen hatten.

Die beiden Täter sollen ca. 30 Jahre alt und vermutlich Südosteuropäer sein. Eine Person war klein und dick. Er trug eine graue Jogginghose und eine blaue Basecap. Die zweite Person war etwas größer, schlank, und dunkelhaarig.

Die Polizei Prüm sucht etwaige Zeugen der Tat: Wer kann Angaben zur Identität der oben beschriebenen Personen machen? Wer hat sich zur oben genannten Zeit in der Teichstraße in Prüm aufgehalten und verdächtige Wahrnehmungen bezüglich Personen oder Fahrzeugen festgestellt? Hinweise werden an die Polizei Prüm (06551/9420, pipruem.dgl@polizei.rlp.de) erbeten.

