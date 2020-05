Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls im Globus Zell

Zell/ Mosel (ots)

Am Freitag, 08.05.2020, gegen 14:00 Uhr, wurde im Globus in Zell einer älteren Dame die Handtasche entwendet. Die Geschädigte befand sich gegen 14:00 Uhr in der dortigen Obstabteilung, um Obst zu wiegen. Die Geschädigte ließ ihren Einkaufswagen, mit darin liegender Handtasche, für einen Moment unbeaufsichtigt zurück. Nachdem die Geschädigte zu ihrem Einkaufswagen zurückkehrte, stellte sie das Fehlen ihrer Handtasche fest. Kurz vor dem Diebstahl der Handtasche soll die Geschädigte von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Die unbekannte Person soll ca. 40-45 Jahre alt und kräftig gebaut gewesen sein. Sie trug ein dunkles T-Shirt und einen dunklen Hut. Die Geschädigte vermutet, dass die Person ihre Handtasche entwendet haben könnte.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals Wertgegenstände unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen zurückzulassen oder in einem Einkaufskorb zu legen. Es wird empfohlen, diese möglichst körpernah zu tragen.

Die Polizei Zell sucht Zeugen, die sich ebenfalls zum besagten Tatzeitpunkt im Bereich der Obstabteilung aufgehalten und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Tel-Nr.: 06542-9867-0 entgegen genommen.

