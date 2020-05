Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Wittlich (ots)

Im Zeitraum vom 08.05.20, ca. 22:30 Uhr bis 09.05. ca. 16:00 Uhr wurde ein grauer VW Golf in der Trierer Straße in Wittlich beschädigt. Hierbei wurde die hintere linke Scheibe des Fahrzeugs mittels eines spitzen Gegenstandes eingeschlagen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wittlich zu melden.

