Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradkontrollen, Unfälle, Sachbeschädigung & Feuerwehreinsätze.

Waiblingen (ots)

Spiegelberg: Motorradkontrollen

Bei Motorradkontrollen durch eine Polizeimotorradstreifenbesatzung am Donnerstag mussten zwei Motorräder aus dem Verkehr gezogen werden.

Gegen 14:00 Uhr wurden die Beamten von mehreren Verkehrsteilnehmern auf zwei Motorradfahrer aufmerksam gemacht, die auf der Sulzbacher Steige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren und gefährlich überholen würden. Kurze Zeit später trafen die Beamten auf die beiden Biker und stoppten diese. Hierbei wurde bei einer Kawasaki eines 30-Jährigen festgestellt, dass der hintere Reifen profillos war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Um 17:00 Uhr ignorierte ein 19 Jahre alter Fahrer einer Husqvarna in der Ortsmitte von Spiegelberg zunächst die Anhaltezeichen der Beamten und konnte schließlich in Vorderbüchelberg zum Anhalten gebracht werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurden erhebliche Mängel festgestellt, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Neben eines fehlenden Rückspiegels, eines fehlenden Rückstrahlers, nicht ausreichender Profiltiefe des Vorderreifens und der mangelhaften Anbringung des Kennzeichens wurde festgestellt, dass der 19-Jährige an seinem Motorrad den dB-Eater ausgebaut hatte. Aufgrund dessen war die Betriebserlaubnis erloschen. Auf den Motorradfahrer kommt ein Bußgeldverfahren zu. Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde einbehalten und dem zuständigen Landratsamt übersandt.

Weissach im Tal: Brennende Holzisten

In einem Gartenhäuschen in den Wasengärten sind am Donnerstag kurz nach 16:00 Uhr Holzkisten in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte an und konnte die qualmende Kisten löschen und somit ein Übergreifen auf die das Gartenhaus verhindern. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen an, Hinweise auf eine absichtliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor.

Murrhardt: Kreislaufprobleme

Infolge von Kreislaufproblemen ist am Donnerstag eine 35 Jahre alte Autofahrerin in der Köchersberger Straße mit ihrem Pkw, Ford von der Straße abgekommen und im Straßengraben auf der Seite zum Liegen gekommen. Die Frau war um 17:20 Uhr von Murrhardt in Richtung Köchersberg unterwegs, als ihr plötzlich schwindelig und schwarz vor Augen wurde. Infolgedessen war sie ins Schleudern geraten. Die Frau blieb unverletzt. Ihr 13 Jahre alter Sohn wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An dem Ford war ein Sachschaden von circa 8.000 Euro entstanden, er musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Kaisersbach: Unter Alkohol und Drogen gegen geparkten Sprinter geprallt

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist ein 43 Jahre alter Fahrer eines Renault am Donnerstag bei Schadberg von der Straßen abgekommen und gegen einen geparkten Sprinter geprallt. Der Mann war um 19:00 Uhr auf der L 1080 von Hellershof in Richtung Welzheim unterwegs, als er mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den geparkten Sprinter prallte. Der 43-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wurde auf circa 5.000 Euro beziffert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Schorndorf: Kurve geschnitten - Unfall endet glimpflich

Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr ist am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr auf der L 1151 zwischen Schorndorf und Schlichten ein Sachschaden von circa 1.500 Euro entstanden. Nur durch die schnelle Reaktion eines Autofahrers konnte ein schwerer Unfall verhindert werden. Ein 20 Jahre alte Motorradfahrer war mit seiner Suzuki von Schlichten in Richtung Schorndorf unterwegs und war hierbei in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender 63 Jahre alter Fahrer eines Pkw, Mazda reagierte schnell und lenkte seinen Pkw nach links, wodurch es lediglich zu einem Streifkontakt und nicht zu einem Frontalzusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Waiblingen: Verstoß gegen Infektionsschutz und Beleidigung von Polizeibeamten

Beamte des Polizeireviers Waiblingen unterzogen am Donnerstag gegen 14:15 Uhr drei Personen einer Kontrolle vor einem Supermarkt in der Lange Straße. Die 40- und 45-jährigen Männer, sowie eine 36-jährige Frau zeigten sich hinsichtlich der geltenden Abstandsregelungen uneinsichtig. Die Frau wurde den Polizeibeamten gegenüber auch ausfällig und beleidigte diese in vulgärer Sprache. Während auf alle drei ein Bußgeldverfahren zukommt, muss die Frau zudem mit einer Strafanzeige rechnen.

Waiblingen: Unfall beim Ausparken

Ein 22-jähriger Mitsubishi Colt-Fahrer touchierte am Donnerstag gegen 15:30 Uhr beim Ausparken im Wildtaubenweg einen Mitsubishi Space Star. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 2.000 Euro.

Waiblingen-Hegnach: Unfall beim Abbiegen

Als ein 81 Jahre alter Daimler-Fahrer am Donnerstag kurz vor 14:00 Uhr von Kleinhegnach kommend auf die Neckarstraße abbiegen wollte, übersah er eine aus Richtung Hegnach kommende 25-jährige VW-Fahrerin, welche an der dortigen Abzweigung links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem Zusammenstoß mit dem VW wollte der Senior seinen Daimler zurücksetzen. Dabei übersah er einen nun hinter seinem PKW angehaltenen Opel Astra eines 27-Jährigen. Hier kam es ebenfalls zu einem Zusammenstoß. Insgesamt beläuft sich der verursachte Schaden auf rund 5.500 Euro.

Waiblingen: Unfall beim Abbiegen

Eine 18 Jahre alte Mini-Fahrerin wollte am Donnerstag gegen 17:30 Uhr aus Richtung Auerhahnweg kommend von der Falkenstraße nach links auf einen dortigen Parkplatz einfahren. Dabei touchierte sie mit ihrem PKW einen dort geparkten Opel Adam. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich im Laufe des Donnerstagvormittags einen am Straßenrand der Goethestraße geparkten PKW der Marke Nissan. Der Schaden von rund 1.000 Euro wurde gegen 11:15 Uhr festgestellt. Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 950-422 zu melden.

Waiblingen: Feuerlöschmittel in Tiefgarage versprüht

Zwei bislang unbekannte junge Männer haben sich am Freitagmorgen zwischen 4:15 Uhr und 5:50 Uhr Zugang zu einer Tiefgarage in der Heinrich-Küderli-Straße verschafft und dort das Löschmittel aus zwei dort bereitgehaltenen Feuerlöschern versprüht. Zudem haben die beiden Unbekannten Bier über die geparkten Autos geleert und die Flaschen in der Garage zerschlagen. Anschließend entwendeten die Beiden zwei weitere Feuerlöscher und versprühten deren Inhalt um das Gebäude. Eine Zeugin bemerkte die Wolke aus Löschmittel und sprach die beiden jungen Männer an. Diese wurden der Frau gegenüber frech und flüchteten anschließend in Richtung Mayenner Straße.

Die beiden Unbekannten waren laut der Zeugin zwischen 16-18 Jahre alt, bzw. hatten jugendliches Aussehen. Beide waren etwa 180 cm groß und hatten kurz rasierte Haare, einen hellen Hauttyp und sprachen akzentfreies Deutsch. Beide waren mit dunklen Adidas-Trainingsanzügen mit weißen Streifen an der Seite bekleidet.

Die Polizei Waiblingen bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben könne, sich unter Telefon 07151 950-422 zu melden.

Schwaikheim: Auto kommt von Fahrbahn ab

Ein 19 Jahre alter VW Polo-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr auf der K 1850 in Richtung Leutenbach unterwegs. Etwa 100 Meter vor dem dortigen Kreisverkehr kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem im Straßengraben liegenden Stein. Der Polo blieb schließlich auf der linken Seite liegen. Der junge Fahrer konnte selbstständig aus dem Fahrzeug steigen und blieb bei dem Unfall unverletzt. Dem Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4.000 Euro.

Leutenbach: Heckenbrand

Ein Anwohner der Straße Sommerhalde bemerkte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 2:40 Uhr, dass die Hecke um sein Haus auf rund 11 Metern Länge glühte und rauchte. Der 42-Jährige informierte sofort seine Familie und diese löschte mit vereinten Kräften die Hecke. Der Sachschaden an der Hecke wird auf rund 800 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar. Es gibt jedoch derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell