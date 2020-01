PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 24.01.2020

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher werfen Scheibe ein, Oberursel, Bommersheim, Lange Straße, 18.01.2020 bis 23.01.2020, 16.30 Uhr

(pa)Auf mehrere Tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Einbrecher in den vergangenen Tagen an einem Wohnhaus in Oberursel Bommersheim anrichteten. Die Täter warfen zwischen Samstag und Donnerstagnachmittag eine Scheibe der Hauseingangstür ein, um ins Treppenhaus des in der "Lange Straße" gelegene Wohngebäude zu gelangen. Von dort aus verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang in beide im Haus gelegenen Wohnungen. Die Wohnräume wurden nach Wertsachen durchsucht. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine näheren Informationen vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Werkzeugdiebe brechen Transporter auf , Oberursel, In den Schwarzwiesen, 23.01.2020, 18.00 Uhr bis 24.01.2020, 07.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag wurde in Oberursel Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Handwerkerfahrzeug entwendet. Der weiße VW Kleintransporter stand ab Donnerstag, 18.00 Uhr in der Straße "In den Schwarzwiesen". Am Freitagmorgen musste der Fahrer des Fahrzeugs feststellen, dass eine Scheibe am Heck eingeschlagen und die Hecktüren geöffnet worden waren. Aus dem Laderaum hatten die Täter diverse Bohrmaschinen sowie weitere hochwertige Werkzeuge gestohlen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Trickdieb bestiehlt Seniorin, Bad Homburg v. d. Höhe, Schulberg, 23.01.2020, gg. 14.55 Uhr (pa)Um etwa 100 Euro Bargeld brachte ein Trickdieb am Donnerstagnachmittag eine Bad Homburger Seniorin. Die Frau wurde gegen 14.55 Uhr in der Straße "Schulberg" von einem unbekannten Mann angesprochen und darum gebeten, ihm Geld zu wechseln. Hilfsbereit kam die ältere Dame der Bitte nach. In einem günstigen Moment gelang es dem Täter, unbemerkt in die Geldbörse der Frau zu greifen und mehrere Scheine daraus zu entwenden. Erst später fiel der Bestohlenen der Diebstahl auf. Sie beschreibt den Unbekannten als circa 45 Jahre alt mit mitteleuropäischem Aussehen und gepflegtem Erscheinungsbild. Er habe kurzes graumeliertes Haar gehabt und hochdeutsch gesprochen. Getragen habe der Mann einen knielangen anthrazitfarbenen Wollmantel. Zeugen sowie mögliche weitere Opfer des Trickdiebes werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Jugendliche beschädigen Parkbank, Kronberg im Taunus, Bleichstraße, Viktoriapark, 23.01.2020, gg. 18.55 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend wurde im Kronberger Viktoriapark eine Parkbank mutwillig beschädigt. Die Tat ereignete sich nach Zeugenangaben gegen 18.55 Uhr. Die unmittelbar am dortigen Weiher befindliche Bank wurde gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Bei den Tätern soll es sich um drei Jugendliche gehandelt haben. Diesen gelang es jedoch, noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung zu flüchten. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizeistation Königstein bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0.

5. Motorroller gestohlen, Königstein im Taunus, Querstraße, 23.01.2020, 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)Im Verlauf des Donnerstages wurde in Königstein ein Motorroller entwendet. Das blaue Kleinkraftrad stand in der Querstraße unter einem Carport. Unbekannte betraten das Grundstück und stahlen den 50er-Roller im Wert von mehreren Hundert Euro. Auf dem Fahrzeug war zuletzt das Versicherungskennzeichen "AT-50JT" angebracht. Die Polizeistation Königstein bittet um Hinweise an die Telefonnummer (06174) 9266 - 0.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Gemarkung Königstein, Bundesstraße 8, Felsenkurve, Fahrtrichtung Königstein Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

