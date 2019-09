POL-HN: PP Heilbronn, Stand 20.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckar-Odenwald-Kreis Walldürn: Unfall mit 3 Leichtverletzten

Am Montag, 23.09.2019, gegen 15.55 Uhr, befuhr eine 41-jährige mit ihrem Kleinwagen die B 47 von Walldürn in Richtung Rippberg. Ein 58-jähriger fuhr mit seinem Pkw Suzuki von einem Parkplatz auf die B 47 ein und wollte nach links in Richtung Walldürn fahren. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein im Fond des Kleinwagens sitzendes 8-jähriges Kind wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme bis 16.50 Uhr gesperrt werden.

