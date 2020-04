Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Rauchentwicklung durch technischen Fehler - Geschlagen und verletzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Donnerstagabend wollte ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen 23.30 Uhr von der Ulmer Straße in die Industriestraße abbiegen. Als er hierzu in einer Kurve seine Fahrbahnseite nicht einhielt, musste er einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, touchierte dabei eine Gittermauer im Bereich der Moschee und beschädigte diese. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Einparken

Beim Einparken ihres Fahrzeuges beschädigte eine 56-jährige Ford-Lenkerin am Donnerstag, gegen 11.25 Uhr einen am Fahrbahnrand der Steinbeisstraße geparkten VW Passat. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Bopfingen: Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Freitagmorgen gegen 0.15 Uhr ein 56-jähriger Audi-Lenker, als er auf der L 1070 aus Richtung Bahnhof in Fahrtrichtung Hohenlohe unterwegs war. Das Reh wurde dabei getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Iggingen-Brainkofen: Von Fahrbahn abgekommen

In der Ausfahrt des Kreisverkehrs in der Osterwiesenstraße kam am Freitagmorgen gegen 3.35 Uhr eine unter Alkoholeinwirkung stehende 35-jährige Seat-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, wo sie in einer Böschung an einem Baum zum Stehen kam. Sie wurde dabei leicht verletzt. Aufgrund der Alkoholeinwirkung musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde eingezogen.

Mutlangen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstagvormittag befuhr eine 74-jährige Ford-Lenkerin gegen 10.15 Uhr die Spraitbacher Straße und ordnete sich auf der Linksabbiegespur hinter einem Pkw ein. Als der vorausfahrende Pkw abgebogen war, bog sie jedoch nicht ab, sondern setzte ihre Fahrt auf die Geradeausspur fort, wo sie mit einem entgegenkommenden 68-jährigen BMW-Lenker kollidierte, welcher nach links abbiegen wollte. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Rauchentwicklung durch technischen Fehler

Aufgrund eines technischen Fehlers kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr im Technikraum einer Firma in der Nubertstraße zu einer Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 20 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Sachschaden entstand keiner.

Schwäbisch Gmünd: Geschlagen und verletzt

Ein stark alkoholisierter Mann wurde am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr von zwei unbekannten Männern in der Goethestraße angegriffen und geschlagen. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend. Der geschädigte 33-jährige Mann konnte aufgrund seines Alkoholkonsums keine näheren Angaben zum Tathergang machen. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

