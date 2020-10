Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion DEL/OLL/WEMA: Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung +++ Vereinzelte Verstöße

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 25. Oktober 2020, führten Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch erneute Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung durch.

In der Stadt Delmenhorst lösten Beamte der Polizei Delmenhorst eine private Feierlichkeit mit fünf Personen aus mehr als zwei Haushalten auf. Zudem stellten sie drei Personen fest, die am ZOB keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Eine Person wurde ohne Mund-Nasen-Bedeckung in der Innenstadt angetroffen. Zudem wurde bei der Kontrolle einer Spielothek festgestellt, dass die Kontaktliste fehlerhaft geführt wurde.

In Wildeshausen stellten die Beamten der Polizei Wildeshausen fest, dass von 80 kontrollierten Personen im Bereich der Innenstadt 30 Personen keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Alle 30 Personen waren einsichtig und setzen nach der Kontrolle eine Mund-Nasen-Bedeckung auf.

Beamte der Polizei Brake stellten bei einer Kneipe fest, dass fortlaufend Angaben in der Kontaktliste fehlten. Positiv war jedoch, dass bei drei kontrollierten Spielotheken im Bereich des Stadtgebietes keinerlei Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt wurden.

In allen Fällen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen ein. Die Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung werden auch weiterhin durchgeführt.

