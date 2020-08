Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bebra (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Bebra hatte seinen PKW am 01.08.2020, zw. 10:00 u. 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Sparda Bank in Bebra abgestellt. Während dieser Zeit wurde das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden: 500,-EUR Hinweise bitte an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei Hessen.

