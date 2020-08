Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Quad-Fahrer fährt in Altenrain vor Hauswand

Altenrain (ots)

Ein 21-jähriger Quad-Fahrer aus der Gemeinde Hofbieber befuhr am Samstag, 01.08.2020, um 22.13 Uhr die Kreisstraße von Langenbieber nach Finkenhain. In Altenrain kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Flutgraben, wurde anschließend von seinem Fahrzeug katapultiert und gegen eine Hauswand geschleudert. Der Quad-Fahrer wurde leicht verletzt und konnte nach medizinischer Versorgung im Klinikum Fulda nach Hause entlassen werden. Am Quad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6000,00 EUR.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda, PHK' in Koch)

