Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall auf der B 254 mit einer leichtverletzten Person

Fulda (ots)

Am Freitag, 31.07.2020, um 11:31 Uhr befuhr ein 64-jähriger Toyota-Fahrer aus Künzell die Lauterbacher Straße von Großenlüder kommend in Richtung B 254 Anschluss West. Ein 49-jähriger Kradfahrer aus Großenlüder befuhr die B 254 von Müs kommend in Richtung Großenlüder Anschluss West. An dieser Anschlussstelle wollte nun der Toyota-Fahrer nach links auf die B 254 einbiegen und übersah den Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Toyota-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Fulda transportiert. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1000,00 EUR, am Krad in Höhe von 1500,00 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell