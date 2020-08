Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der L 3378 Höhe Tierheim

Fulda (ots)

Am Freitag, 31.07.2020, um 18:04 Uhr ereignete sich auf der L 3378 von Michelsrombach kommend in Fahrtrichtung Fulda ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 23 - jähriger Hyundai-Fahrer aus Petersberg kam in einer Rechtskurve ins Schleudern, übersteuerte dann das Fahrzeug, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurde die 21-jährige Beifahrerin aus Petersberg leicht verletzt. Eine medizinische Sofortbehandlung war jedoch nicht notwendig. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 15050,00EUR.

