Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Geräteschuppen in Butjadingen durch Feuer beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 22. Oktober 2020, 18:00 Uhr bis Freitag, 23. Oktober 2020, zündelten bislang unbekannte Täter an der Holzhütte am Sportplatz in Stollhamm, Ulmenstraße. Dabei wurden augenscheinlich Zeitungen verbrannt, teilweise auch die an den Wänden angebrachten Zeitungsausschnitte. Vermutlich sind die Feuer von selbst erloschen. Dennoch entstanden an den Wänden der Geräteschuppen Sachschäden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

