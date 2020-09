Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frontal in den Gegenverkehr

Landstuhl (ots)

Am Montagmittag, um 12:15 Uhr, kam es im Bereich der Landesstraße 363 bei Landstuhl zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 53jährige Fahrzeugführerin wollte an der Ampel links in die Mittelbrunner Straße abbiegen. Hierbei kam sie mutmaßlich in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen, dessen Insassen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise unter 06371 / 9229-0 | pilan RoBi

