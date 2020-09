Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an mehreren Baumaschinen

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen beschädigten unbekannte Täter an der Baustelle des Mitfahrerparkplatzes an der Bundesstraße 48 insgesamt vier Baumaschinen. Die Täter öffneten bei zwei Baggern und zwei Radladern jeweils die Motorhauben und füllten Kies in die Öleinfüllstutzen der Motoren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell