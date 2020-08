Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Holzschuppens

Winnweiler, OT Langmeil (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmittag geriet am Wäschbacherhof ein an einer Garagenwand angebauter Holzschuppen in Brand. Das Feuer griff auf das Garagendach über. Eine weitere Ausbreitung konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt ein Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung. Er sowie eine weitere Bewohnerin kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte die Brandursache in einem Abflammen von Unkraut gelegen haben. Die Landesstraße 392 wurde aufgrund der Rauchentwicklung zeitweise gesperrt. An dem Einsatz waren die Feuerwehren mehrerer Ortschaften sowie der Rettungsdienst beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell