Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beim Rückwärtsfahren Fahnenmast übersehen

Kusel (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstag befuhr ein Verkehrsteilnehmer den Baustellenbereich in der Glanstraße. Beim Versuch rückwärts zu rangieren übersah er den Fahnenmast eines örtlichen Betriebes und kollidierte mit diesem. Aufgrund des Unfalles und weiterer Umwelteinflüsse wurde die Standfestigkeit des Mastes so eingeschränkt, dass dieser drohte auf den anliegenden Radweg zu stürzen. Die Feuerwehr Kusel rückte deswegen aus und sicherte die Lage. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 91900

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell