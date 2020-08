Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Roter BMW entfernt sich unerlaubt

Kindsbach (ots)

Einem blauen BMW-Kombi Fahrer kam am Samstagmorgen in Höhe des VW Autohauses ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Der Fahrzeugführer muss sein Fehlverhalten im Letzen Moment bemerkt haben und wechselte den Fahrstreifen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden rechten Außenspiegel. Der "Geisterfahrer" entfernte sich danach unerlaubt in Richtung Einsiedlerhof. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen metallicroten BMW der älteren 3 er-Reihe, besetzt mit zwei jungen Männern, handeln soll.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden an die Polizeiinspektion Landstuhl erbeten |pilan

