Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht grauen SUV

Ramstein-Miesenbach (ots)

Wegen eines Unfalls am frühen Samstagabend auf der Umgehungsstraße in Höhe der Sportanlagen des FV Olympia sucht die Polizei den Fahrer eines grauen SUV. Zeugenangaben zufolge bremste der Fahrer des SUV seinen Wagen grundlos auf gerader Strecke ab. Ein nachfolgender Leichtkraftradfahrer konnte nur mit einer Vollbremsung die Kollision verhindern. Dadurch überschlug sich die Maschine. Der 26-jährige Fahrer als auch seine 24-jährige Mitfahrerin wurden dabei verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Ohne sich um die Verletzten zu kümmern, verließ der SUV-Fahrer die Unfallstelle. An dem Leichtkraftrad entstand Totalschaden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste ein Teilstück der Umgehungsstraße voll gesperrt werden.

Die Polizei Landstuhl ermittelt wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Fahrer beziehungsweise zu dem SUV geben? Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden an die Polizeiinspektion Landstuhl erbeten. |pilan

