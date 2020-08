Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Kusel (ots)

Am Abend des 28.08.2020 brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Unterm Feist" komplett aus.

Der Brand wurde durch ein Großaufgebot der Feuerwehren Kusel, Rammelsbach und Haschbach bekämpft. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte dadurch verhindert werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.|pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

Tel.: 06381-919-0

