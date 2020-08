Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Casino/Spielothek

Waldmohr (ots)

In der Nacht auf Freitag den 28.08.2020 wurde gegen 04:00 Uhr in das Casino in der Weiherstraße 7 eingebrochen.

Durch diese Tat wurde nach ersten Einschätzungen ein Schaden von insgesamt ca. 13.000 EUR verursacht. Diebesgut konnte trotz des hohen Schadens offenbar keines erlangt werden.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter der Tel-Nr.: 06381-919-0 oder unter der Email: pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

Tel: 06381-919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell