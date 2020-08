Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaden auf Fahrbahn und an nachfolgenden Fahrzeuge durch verlorene Ladung

Meisenheim (ots)

Am Samstag den 29.08.2020 verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 09:50 Uhr auf der B 420 in Meisenheim in Höhe der Abzweigung nach Rehborn zwei Farbeimer mit jeweils gelber Farbe als auch weißer Farbe. Die Eimer sind im Anschluss durch den Aufschlag auf der Fahrbahn zerborsten. Nachfolgende oder im Anschluss passierende Fahrzeuge wurden durch die besagte Farbe in Mitleidenschaft gezogen. Bislang meldeten sich zwei Verkehrsteilnehmer mit passenden Schadensbildern. Sowohl an den Fahrzeugen als auch an der Fahrbahn entstand Sachschaden durch aufgetragene Farbe. Ein Entfernen der Farbe ohne größeren Aufwand ist nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen. Zeugenhinweise bezüglich des Verursachers nimmt die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.

