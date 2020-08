Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Schwerverletzte und eine Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmorgen wurden bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 379 zwei Personen schwerverletzt und eine Person leichtverletzt. Eine 27-jährige Frau aus Bad Kreuznach fuhr in Richtung Obermoschel und verlor in einer Rechtskurve wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW. Dadurch geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen nachfolgenden PKW geschleudert. Die Unfallverursacherin wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankhaus geflogen. Der 67-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW wurde ebenfalls schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die dritte Unfallbeteiligte kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Die beiden an dem Frontalzusammenstoß beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 379 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. An dem Einsatz waren außer der Polizei auch die Feuerwehren aus Obermoschel und Alsenz, ein Rettungshubschrauber sowie der Rettungsdienst beteiligt. |pirok

