Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Bargeld aus Reihenhaus gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 23.05 bis zum 25.05., brachen Unbekannte in ein Reihenhaus an der Talstraße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und verschafften sich so Zugang zu dem Haus. Zielgerichtet durchsuchten sie das Schlafzimmer des Hauses und erlangten einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

