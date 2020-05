Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Raub auf Taxifahrer

Schwelm (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Freitag (22.05), gegen 22:20 Uhr, einen 67-jährigen Taxifahrer auszurauben. Der Taxifahrer wurde zur Ehrenberger Straße bestellt. Als er dort eintraf und ausstieg, kamen zwei Personen aus einem Fußweg auf ihn zu. Eine der Personen hatte einen Schusswaffen ähnlichen Gegenstand auf ihn gerichtet. Die Personen griffen gezielt in die Fahrertür des Taxis und nahmen die Geldbörse an sich. Der Fahrer griff nach der Geldbörse und schaffte es, sie wieder an sich zu nehmen. Einer der Täter zeigte mit dem Gegenstand in Richtung des Fahrers und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Der 67-Jährige rief nach Hilfe, worauf ein 59-jähriger Anwohner aufmerksam wurde. Er kam zur Hilfe, worauf die Täter über den Fußweg zurück flohen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Männer können so beschrieben werden: - Männlich - Schlank - Ca. 20 Jahre alt - Etwa 170 cm groß - Südländische Erscheinung - Sprachen Gebrochenes Deutsch - Schwarze Maske - Schwarze Sturmhaube - Schwarze Oberbekleidung - Schwarze Hose

