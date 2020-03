POL-MR: Zeugensuche nach schweren Unfällen und Unfallfluchten; Balkontür hielt dicht; Auto aufgebrochen; Schaden am weißen Toyota;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Ostkreis - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 454 - Zeugen gesucht!

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 454 zwischen Neustadt und Stadtallendorf am Montag, 16. März, gegen 14.20 Uhr, erlitten insgesamt sechs Menschen in vier Autos Verletzungen, zwei davon lebensgefährliche. Die Bundesstraße war zwischen 14.20 und 17.45 Uhr voll gesperrt.

Nach den ersten Ermittlungen fuhr ein 57 Jahre alter Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis auf dem Weg von Stadtallendorf nach Neustadt mit seinem grauen Dacia auf den vorausfahrenden und verkehrsbedingt bremsenden weißen VW Bus auf. Am Steuer des Transporters saß ein 39 Jahre alter Mann aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg. Bei der Kollision "schob" der Dacia den Transporter in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende, im Ostkreis lebende 63 Jahre alte Fahrer wich mit seinem braunen VW aus, geriet dabei auf den Grünstreifen und verlor dadurch die Kontrolle. Der VW schleuderte zurück auf die Straße und prallte frontal gegen einen roten Mini Cooper. Am Lenker des Mini saß eine 40 Jahre alte Frau aus Marburg-Biedenkopf. Sie wurde durch den Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Die Feuerwehr schnitt das Dach des Mini ab und befreite die Frau. Nach notärztlicher Erstversorgung kam sie ins Krankenhaus. Der Fahrer des braunen VW kam ebenfalls lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Seine mitfahrende 62-jährige Ehefrau erlitt eher leichtere Verletzungen. Außerdem trugen der Fahrer des Dacia, sein ebenfalls im Schwalm-Eder-Kreis lebender 45-jähriger Mitfahrer und der Fahrer des Transporters ebenfalls eher leichtere Verletzungen davon. Rettungswagen transportierten auch die eher leicht Verletzten zur Untersuchung ins Krankenhaus. An Mini und VW entstanden Totalschäden, am Dacia und dem Transporter erhebliche Frontschäden. Zur endgültigen Rekonstruktion des Unfallhergangs zog die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg einen Sachverständigen hinzu. Die Straße war für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Säuberungsmaßnahmen bis etwas 17.45 Uhr voll gesperrt. Die Polizei hatte Rundfunkwarnmeldungen veranlasst. Im Rückstau kam es kurz nach dem ersten Unfallgeschehen zu einem weiteren kleineren Auffahrunfall ohne Personenschaden.

Etwaige von der Polizei noch nicht registrierte Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 zu melden.

Biedenkopf - Kollision auf der B 62 - Vier Verletzte - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag, 16. März, um 12.16 Uhr auf der B 62 am Abzweig nach Kombach nach Unfallzeugen. Eine Zeugin berichtete, dass sich zwischen ihrem und dem später unfallbeteiligten Fahrzeug noch ein oder zwei andere Autos befanden. Diese Autofahrer waren bei der Unfallaufnahme leider nicht mehr da. Die Fahrer sind für die Polizei wichtige Unfallzeugen und werden daher dringend gebeten, sich zu melden. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 62 Jahre alter Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem schwarzen Mitsubishi über die B 62 von Marburg nach Biedenkopf. Er ordnete sich am Abzweig nach Kombach auf dem Linksabbiegestreifen ein, um zum Sportplatz Kombach abzubiegen. Beim Linksabbiegen kollidierte der Mitsubishi mit dem von Biedenkopf nach Marburg fahrenden schwarzen 1´er BMW. Durch die Kollision schleuderte der Mitsubishi zurück und kollidierte mit einem grauen Nissan. Dessen 21 Jahre alter Fahrer war ebenfalls auf der B 62 Richtung Biedenkopf unterwegs und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts nach Kombach abzubiegen. Der 62-jährige Fahrer des Mitsubishi und die Mitfahrerin in dem 1´er BMW, eine 83 Jahre alte Frau aus Dautphetal erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Die ebenfalls in Dautphetal lebende 61 Jahre alte Fahrerin des BMW suchte zur Versorgung ihrer eher leichten Verletzungen später einen Arzt auf. Der 21-jährige Nissanfahrer lebet ebenfalls in der Gemeinde Dautphetal. Er erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und begibt sich zum Arzt. Die Polizei geht aufgrund der erheblichen Schäden mit zum Teil abgerissenen Rädern und Achsen von drei Totalschäden aus. Bei dem Unfall waren ein Notarzt und vier Rettungswagen im Einsatz. Die Straße war bis ca. 14.40 Uhr gesperrt und Rundfunkwarnmeldungen veranlasst. Die gesuchten Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0 in Verbindung zu setzen.

Weidenhausen - Balkontür hielt dicht

Ein Einbrecher scheiterte an der Sicherheit der Balkontür. Die Tür widerstand den Aufhebelversuchen und blieb dicht. Der versuchte Einbruch in das Haus in der Mühlstraße war zwischen Dienstag, 03 März und Montag, 16. März. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang unter Tel. 06421/406-0.

Dagobertshausen - Auto aufgebrochen

Die in der Mittelkonsole liegende Kellnergeldbörse lockte einen Dieb. Der Täter schlug eine Autoscheibe des schwarzen Seat Ibiza ein, öffnete dann eine Tür und stahl aus der Geldbörse das Bargeld. Der Schaden von mindestens 300 Euro übersteigt den Wert der Beute deutlich. Der Seat parkte zur Tatzeit zwischen 19 Uhr am Freitag und 16 Uhr am Samstag, 14. März vor einem Anwesen in der Straße Roßgarten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cappel - Schaden am weißen Toyota

Der Autobesitzer und die Polizei schließen aufgrund der Abstellsituation und dem Schadensbild einen Verkehrsunfall nahezu aus und gehen von einer Sachbeschädigung aus. Der Schaden an dem weißen Toyota Auris beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 600 Euro. Der Kombi parkte zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Freitag und 18 Uhr am folgenden Sonntag, 15. März in der Einfahrt eines Anwesens in der Straße Im Lichtenholz. Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen könnten, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Stadtallendorf - Streifschaden

Nahezu die komplette Beifahrerseite des roten VW ist beschädigt. Der Schaden deutet auf eine Kollision beim Vorbeifahren hin. Der Unfall in der Theodor-Heuss-Straße war zwischen 20 Uhr am Freitag und 17.40 Uhr am Samstag, 14. März. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Cappel - Flucht nach Parkplatzrempler

Tatort der nächsten Unfallflucht ist der tegut-Parkplatz in der Marburger Straße, Tatzeit war Montag, 16. März, zwischen 16.40 und 16.55 Uhr. Der Verursacher des Schadens in Höhe von mindestens 500 Euro flüchtete, ohne eine Nachricht am schwarzen Skoda Octavia zu hinterlassen und ohne die Polizei anzurufen. Der Schaden am hinteren linken Radlauf deutete auf eine Kollision beim Ein- oder Ausparken hin.

Marburg - Mercedes Coupe angefahren - 6672,81 Euro Schaden

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfalls , durch den an der Beifahrerseite eines schwarzen Mercedes CL 600 Coupe ein Schaden von laut Werkstatt 6672,81 Euro entstand. Der Unfallort ist höchst wahrscheinlich die Bismarckstraße, Unfallzeit war am Freitag, 13. März zwischen 09.30 und 12 Uhr. Der Mercedes stand zunächst in der Bismarckstraße einer schräg zur Straße angelegten Parkbucht. Um 09.30 Uhr soll der Pkw noch unbeschädigt gewesen sein. Der Fahrer bewegte den Wagen und stellte ihn bis etwa 10.45 Uhr in der Temmlerstraße im Kreisverkehr an der Stirnseite zum Herkules-Markt ab. Dort fiel ihm beim Verlassen ebenfalls kein Schaden auf. ER stellte das Auto danach wieder in der Bismarckstraße am linken Straßenrand parallel zur Fahrbahn mit der Front zum Friedrichsplatz ab. Um 12 Uhr bemerkte er dann den frischen Unfallschaden. Die Polizei stellte blaue Fremdfarbe auf dem schwarzen Auto fest. Wer hat die Kollision vermutlich in der Bismarckstraße gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer geben? Wo steht seit Freitag, 13. März ein frisch unfallbeschädigtes blaues Auto, eventuell mit schwarzen Fremdlackanhaftungen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Flucht nach Parkplatzrempler - Weißen Polo angefahren

Die Polizei Stadtallendorf sucht nach einer Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in der Herrenwaldstraße nach Unfallzeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Unfall passierte am Montag, 16. März, zwischen 21.05 und 21.15 Uhr. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstand an einem weißen VW Polo an der rechten Seite oberhalb des Radkastens und am Spiegel ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrer ergaben sich nicht. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

