Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

65626 Birlenbach, Hauptstraße (ots)

-Birlenbach- Eine 72jährige aus der VG Diez befuhr am Freitag, den 10.01.2020 gegen 19.50 Uhr mit ihrem Pkw die L 318 innerorts Birlenbach in Fahrtrichtung Diez, ein 35jähriger aus der VG Aar-Einrich mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Eigenen Angaben nach wurde sie durch Scheinwerferlicht geblendet, kam nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte im Gegenverkehr mit dem entgegenkommenden Pkw. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

