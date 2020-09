Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hinweise zu "verdächtigen" Personen

Meisenheim (ots)

Zwei Anrufe bezüglich ausländischer Handwerker sind am Montagnachmittag bei der Polizeiinspektion Lauterecken eingegangen. Offenbar waren zwei Transporter in der Stadt unterwegs. Die Insassen klingelten bei Hausbesitzern und boten ihre Dienste in Sachen Bodenreinigung beziehungsweise -Versiegelung an. Die Anrufer vermuteten ein rechtlich nicht einwandfreies Verhalten, lehnten die Angebote ab und verständigten die Polizei. Die eingesetzte Streife konnte einen weißen Transporter mit britischem Kennzeichen und seine Insassen kontrollieren. Bei der Überprüfung konnte den Personen keine Straftaten zugeordnet werden. Im Gegenteil führten sie sogar eine Reisegewerbekarte mit. Da keine Tätigkeiten ausgeübt wurden, können die Handwerker nicht näher eingeordnet werden. Sollten die Anbieter irgendwo auf unseriöse Art und Weise agiert haben, bittet die Polizei in Lauterecken um entsprechende Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

