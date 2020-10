Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zigarettenautomaten aufgehebelt und Geld entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag, 24. Oktober 2020, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 25. Oktober 2020, 11:45 Uhr, einen Zigarettenautomaten etwa in Höhe des dortigen Krankenhauses in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst auf und entwendeten das darin befindliche Geld.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell