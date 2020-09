Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2020 mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Am Samstag, gegen 13.20 Uhr fuhr eine 59-Jährige mit ihrem VW Golf auf der B 27 von Neckarzimmern kommend in Richtung Mosbach. Auf Höhe Neckarelz kam sie aus nicht be-kannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommen-den BMW und einem VW zusammen. Bei dem Aufprall wurden die VW-Fahrerin und der 65-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die Strecke ca. 2 Stunden gesperrt werden.

