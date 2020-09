Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 13.09.2020, Stand 01.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- u. Landkreis Heilbronn

Nachtrag zur nachfolgenden Pressemitteilung vom 12.09.2020: Herbolzheim: Frontalzusammensoß, Fahrer und Beifahrerin eingeklemmt Eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin, allein im Fahrzeug, geriet Samstagnachmittag am Ortsausgang von Herbolzheim in Richtung Untergriesheim aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte die aus Großeicholzheim stammende Frau frontal in den ordnungsgemäß entgegenkommenden Fahrer eines PKW Porsche. Der 59-jährige Mann, aus Löchgau stammend, wurde lebensgefährlich verletzt. Seine aus Sersheim stammende Beifah-rerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide waren in ihrem Porsche eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Seine Beifahrerin und die ebenfalls verletzte Mercedes - Fahrerin wurden jeweils mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert. Die L 1096 zwischen Herbolzheim und Untergriesheim war über die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Der Nachtrag hierzu lautet: Herbolzheim: 59-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Der 59-Jährige Fahrer des PKW Porsche erlag im Krankenhaus seinen bei dem Verkehrsun-fall erlittenen Verletzungen.

Untergruppenbach: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW VW Touran und einem Kraftrad Honda kam es am Samstag um 19.30 Uhr auf der L 1111 zwischen Vorhof und Unterheinriet. Der 20-jährige Motorradfahrer geriet in einer Linkskurve von Vorhof kommend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Touran eines 43-Jährigen. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 41-jährige Beifahrerin im VW Touran erlitt leichte Verletzungen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war eine Fahr-bahnreinigung durch eine Spezialfirma erforderlich. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung gesperrt. Von der Feuerwehr waren 20 Mann mit drei Fahrzeugen, vom Rettungsdienst zwei Rettungsassistenten und ein Helfer vor Ort im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell