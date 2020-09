Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Fahrschüler unter Drogeneinfluss gefahren

Im Verlauf einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Freitagmittag einen unter Drogen stehenden Fahrschüler währende seiner Fahrstunde in Öhringen fest. Gegen 11.45 Uhr war der 26-jährige Fahrschüler während seiner Übungsstunde mit dem Fahrschulauto in Öhringen unterwegs, als er in eine Verkehrskontrolle in der Neuenstadter Straße kam. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Anschließend ging es für den 26-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige und er muss vermutlich mit Konsequenzen bei der Erteilung der Fahrerlaubnis rechnen.

