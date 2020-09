Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrradräuber in Untersuchungshaft

Der Versuch, einem 71-Jährigen am Nordheimer Bahnhof das Fahrrad zu rauben, endete für einen 21-Jährigen am heutigen Freitag in der Justizvollzugsanstalt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht folgender Verdacht:

Am späten Dienstagabend hatte der 21-Jährige am Nordheimer Bahnhof zunächst den 71-Jährigen Geschädigten beleidigt und anschließend versucht, dessen Fahrrad mittels Schlagen und Würgen wegzunehmen, was jedoch misslang, weil sich der Geschädigte wehrte und ein Zeuge sich näherte, weshalb der Beschuldigte die Flucht ergriff. Anschließend kam es erneut zur Gewaltanwendung durch den Beschuldigten, nachdem der Geschädigte ihm gefolgt war, um ihn zur Rede zu stellen. Der Beschuldigte wollte durch massive körperliche Gewalt den Widerstand des Geschädigten brechen, um so an das Fahrrad zu gelangen. Da eine herbeigerufene Polizeistreife hinzukam, scheiterte auch dieser Versuch (siehe Pressebericht vom 9. September 2020). Der 21-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

