Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn BAB 6: Auffahrunfall im Baustellenbereich

Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am Freitagmittag auf der BAB 6 in Richtung Sinsheim bei Kirchhausen. Ersten Erkenntnissen nach fuhren gegen 13.20 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Untereisesheim und Bad Rappenau, fünf Pkw hintereinander auf. Hierbei wurden vier Insassen in diesen Fahrzeugen leicht verletzt. Um die Unfallstelle zu erreichen, mussten die Rettungskräfte teilweise über die Gegenfahrbahn anfahren. Zu diesem Zweck wurde die Fahrbahn in Richtung Heilbronn zeitweise gesperrt. Dies führte zu einem längeren Stau in Fahrtrichtung Heilbronn, der sich nun langsam auflöst. Die A 6 in Fahrtrichtung Sinsheim bleibt aktuell zur Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme gesperrt. Eine Ausleitung des Verkehrs ist an der Anschlussstelle Untereisesheim eingerichtet. Die Dauer der Sperrung ist im Moment noch nicht absehbar.

