Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2020 mit einem Bericht von der BAB 81, Gemarkung Ludwigsburg

Heilbronn (ots)

Mundelsheim: BMW ausgebrannt

Während der Fahrt auf der Autobahn stellte am Freitagmittag der Fahrer eines BWMs plötzlich einen Leistungsverlust an seinem Wagen fest und eine Warnlampe fing zu blinken an. Der 27-jährige Fahrer des BMWs befand sich gegen 12.30 Uhr auf der A 81, zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim, in Richtung Stuttgart, als er die Meldung in seinem Cockpit sah und rechts ran, auf den Standstreifen fuhr. Hier fing der anfänglich aus dem Motorraum qualmende BMW Feuer und brannte völlig aus. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht. An dem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro, am Fahrbahnbelag ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Nach 45 Minuten waren alle drei Fahrbahnen wieder frei und befahrbar. Bis dahin hatte sich jedoch zeitweise eine Stau von bis zu 8 km Länge gebildet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell