POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Verletzter Mann nach Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern soll es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Künzelsauer Wertwiesen gekommen sein. Im Bereich des Neckarufers kam es, einem Betroffenen zufolge, gegen 00.30 Uhr zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein 23-Jähriger von vier männlichen Personen verletzt worden sein soll. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf die beteiligten Personen geben können, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Gegen Mauer gefahren

Eine Jugendliche musste nach einem Unfall in Künzelsau am Donnerstagabend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die 14-Jährige war kurz vor 19 Uhr mit ihrem Pedelec in der Belsenberger Straße unterwegs und blieb beim Fahren mit dem Vorderrad an einer Mauer hängen. Sie stürzte, verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Forchtenberg: Stein auf der Fahrbahn

Wegen einem Stein auf der Fahrbahn kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall bei Forchtenberg. Ein 24-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Peugeot auf der Ernsbacher Straße von Ernsbach kommend in Fahrtrichtung Forchtenberg unterwegs. Während der Fahrt überfuhr der PKW einen auf der Straße liegenden Stein, wodurch dessen rechter Vorderreifen platze. Infolgedessen verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Auto, welches dadurch von der Fahrbahn abkam und gegen einen Strommast fuhr. Der 24-jährige Fahrzeuglenker und sein zwei Jahre jüngerer Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Im Einsatz waren neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auch Techniker, die sich um den Schaden an dem umgeknickten Strommast kümmerten.

