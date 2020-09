Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.09.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein: Schlägerei in der Bahnhofstraße, Zeugen gesucht

Am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, soll es in der Bahnhofstraße in Beilstein zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen gekommen sein. Die Hintergründe und der Tathergang sind bislang nur vage bekannt. Nach ersten Ermittlungen, sollen verbale und körperliche Attaken von Jugendlichen / Kindern gegen Erwachsene dazu geführt haben, dass die Situation offenbar eskalierte. Im weiteren Verlauf soll einer der beteiligten Erwachsenen eine Holzlatte eingesetzt haben. Mindestens fünf Personen sollen bei den Streitigkeiten verletzt worden sein. Der Polizeiposten Ilsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenaussagen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird aufgefordert, sich beim Polizeiposten unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden.

